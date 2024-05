Frosinone-Juve Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

La Juventus Primavera chiude il suo campionato a Frosinone. In palio c'è ben poco non potendo più lottare per i playoff e dall'altra parte i ciociari sono già retrocessi. I bianconeri, però, vogliono chiudere bene la regular season e salutare la stagione con tre punti. Più di tutti lo vuole Montero (oggi sostituito da Spanò) che, nelle ultime ore, è vicino a fare il salto il prima squadra, proprio come fatto da alcuni dei suoi ragazzi negli anni scorsi. Con l'esonero di Allegri è lui il prescelto a guidare i bianconeri nelle ultime due giornate.