Allegri esonerato, è finita con la Juve: il comunicato ufficiale del club

Allegri esonerato, i numeri con la Juve

L'ultimo ballo, per certi versi romantico, come quando si è seduto sui cartelloni pubblicitari per assaporare le emozioni di una squadra e una curva in festa, termina però nel peggiore dei modi. La Juventus, infatti, dopo essersi scusata con la Lega Serie A e l'Aic per il poco edificante spettacolo offerto dal proprio allenatore nel post-partita all'Olimpico, ha optato per un gesto forte: l'addio. Dopo una lunga giornata trascorsa alla Continassa, con un passaggio nella sede di Tuttosport per riappacificarsi con il direttore Vaciago, Allegri ha ricevuto la comunicazione dell'esonero. Il tecnico livornese lascia pertanto il club bianconero per la sua seconda volta, dopo il primo addio datato 2019 in favore di Sarri prima e Pirlo poi, salvo tornare - per volere dell'allora presidente Andrea Agnelli - nell'estate del 2021. Il palmares di uno degli allenatori più vincenti della storia della società recita cinque Scudetti, altrettante Coppe Italia, l'ultima delle quali ieri sera, unico trofeo della sua seconda esperienza torinese e due Supercoppe Italiane, più due 'medaglie d'argento' in Champions League. Max si congeda dopo 420 panchine, con 271 vittorie, 77 pareggi e 72 sconfitte. Per le ultime due giornate di campionato, invece, al suo posto dovrebbe essere promosso l'allenatore dell'Under 19 Paolo Montero, ma resta aperta anche la pista Landucci per gliultimi 180' della stagione.

Allegri esonerato, il comunicato Juve

Questo il comunicato del club bianconero: "La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. L'esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta. Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia. La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri".