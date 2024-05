Allegri: "Mi danno tutti fuori dalla Juve..." Poi l'annuncio sul futuro

Il tecnico bianconero poi viene sollecitato sul gesto nella festa finale rivolto a Giuntoli, smentendo delle immagini francamente eloquenti: "No, non è successo assolutamente niente perché stavo festeggiando con la squadra e con la Curva. Non ho assolutamente detto niente a nessuno, rispetto molto la società, rispetto molto gli uomini e ripeto, la Juventus è vincere e il resto non conta niente". In realtà si è visto chiaramente il gesto e il labiale in direzione del dirigente..."Ma assolutamente no, assolutamente no, volevo festeggiare con i miei ragazzi, che veramente hanno fatto una stagione importante e straordinaria, nonostante non si sia riusciti a lottare per il campionato fino alla fine. Però siamo entrati in Champions, quindi la società avrà... lascio... lascio.. se l'anno prossimo non sarò l'allenatore della Juventus.... visto che mi danno ormai per fuori dalla Juventus, lascio una Juventus forte. Otto anni di Juve, più due che son stato fermo, sono dieci. Alla Juventus si deve vincere, le vittorie vanno festeggiate ma da domani si lavora per la prossima vittoria. E poi la società farà le sue valutazioni".