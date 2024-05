Allegri esonerato: Juventus, il comunicato e l'addio a Max

TORINO - Dopo la conquista della 15ª Coppa Italia e il consueto giorno di riposo, la Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa in vista del big match di lunedì sera al Dall'Ara contro il Bologna di Thiago Motta con tutti i riflettori puntati sulla situazione di Massimiliano Allegri , arrivato alle 9:30 di questa mattina insieme al suo staff per condurre l'ultima sessione di lavoro della sua esperienza in bianconero. Gli aggiornamenti in tempo reale .

Juventus, Allegri esonerato: il comunicato ufficiale

Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus. La dirigenza bianconera ha deciso per l'esonero del tecnico in seguito ai controversi episodi in finale di Coppa Italia. Si conclude dunque il secondo mandato dell’allenatore toscano, dopo una gestione complessiva di 8 anni. Il comunicato ufficiale della società spiega anche le principali motivazioni della scelta.

Allegri torna alla Continassa

Dopo l'incontro con il Direttore di Tuttosport Guido Vaciago, Massimiliano Allegri ha fatto ritorno al quartier generale della Juve. Si attendono dunque sviluppi sulle decisioni della dirigenza bianconera in merito al futuro del tecnico toscano. Alla Continassa c'è infatti anche Cristiano Giuntoli. Tra i possibili scenari di fine stagione, il traghettamento della squadra da parte del vice Landucci e la promozione di Montero in prima squadra.

Il comunicato della Juve

La Juventus ha inoltre annunciato la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di Bologna. Allenamenti guidati regolarmente da Allegri. Alla Continassa, lavori di scarico per i giocatori che hanno speso più energie all'Olimpico, mentre il resto del gruppo ha partecipato a sedute di possesso palla schierato con partitella finale. I lavori riprenderanno domattina. "Dopo un giorno di riposo per il gruppo, rientrato ieri con la Coppa Italia da Roma, oggi la Juventus è tornata ad allenarsi: obiettivo è concludere al meglio il campionato, forti dei due traguardi conquistati, la qualificazione in Champions League e, ovviamente, la Finale di mercoledì. Alle viste c’è la trasferta a Bologna, in programma lunedì sera al “Dall’Ara”.

Allegri a Tuttosport subito dopo l'allenamento Juve

Mea culpa di Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juve ha raggiunto la sede di Tuttosport dopo avere lasciato la Continassa al termine degli allenamenti. Qui ha incontrato il Direttore Guido Vaciago per risolvere i dissapori nati dopo i fatti del post finale di Coppa Italia vinta dai bianconeri. Con una nota congiunta, Allegri e Vaciago hanno comunicato di avere risolto “l’incresciosa situazione”. Qui il testo completo.

Allegri lascia la Continassa

Allegri ha lasciato la Continassa al termine della seduta di allenamento che si è svolta questa mattina. Intorno alle 13.20, il tecnico è andato via dal quartier generale bianconero. Si attendono ora aggiornamenti circa le decisioni della dirigenza sul futuro dell’allenatore.

Montero a Frosinone con l'U19. Allegri in allenamento

Paolo Montero ci sarà a Frosinone. Il tecnico della formazione Under 19, è partito con la squadra per la trasferta contro i ciociari in programma sabato 18 maggio e valida per l’ultima giornata di campionato. La notizia segue le indiscrezioni post finale di Coppa secondo le quali l’allenatore uruguaiano avrebbe traghettato la prima squadra nelle sfide contro Bologna e Monza in caso di sollevamento di Allegri dall’incarico (esonero o licenziamento). Nel mentre, il tecnico bianconero ha preso parte agli allenamenti della Juve in vista della trasferta al Dall'Ara contro gli uomini di Thiago Motta.

Le ultime 24 ore di Allegri

Dopo il successo di Roma, in casa bianconera si è vissuta una giornata turbolenta con la posizione dell'allenatore che potrebbe saltare definitivamente nella giornata di oggi. Allegri è stato squalificato per le ultime due giornate di Coppa Italia dopo lo sfogo nei minuti di recupero della finale contro l'Atalanta e il club bianconero sta valutando con i suoi legali su come muoversi (esonero o licenziamento?) dopo i comportamenti fuori luogo tenuti prima della premiazione e prima della conferenza stampa con tanto di inchiesta aperta dalla procura della FIGC. Se la situazione dovesse già precipitare nella giornata di oggi, Max verrebbe sostituito da Paolo Montero per le ultime due sfide contro Bologna e Monza. In attesa di definire l'accordo con Thiago Motta, colui che raccoglierà l'eredità del tecnico uscente.