Così la Juve ha scardinato l’Atalanta: il segreto che ha mandato Gasperini ko

Gli episodi della gara

La Juve ha rischiato nulla e ha accettato appunto la sfida, ma ha avuto il torto di sfruttare male alcune ripartenze. Gasperini ha provato a cambiare molto in avvio ripresa, ma l'episodio che avrebbe potuto indirizzare definitivamente il match lo ha firmato Maresca al 10’ della ripresa, quando non ha fischiato un rigore solare per l'intervento di Hien su Vlahovic nell'area bergamasca. Non è un caso che, immediatamente dopo, Gasperini abbia tolto proprio Hien per fare entrare Scalvini. Ma è stata ancora la Juve a costruire clamorose opportunità in contropiede, anche se pian piano si è abbassata molto rischiando sulla capacità di inserimento di Miranchuk. Il gol annullato per fuorigioco millimetrico a Vlahovic, al 28', è una scarica di adrenalina sulla partita. L'Atalanta resta aggrappata soprattutto grazie a Lookman (palo esterno al 35'), Miretti rende il legno (ma assai più clamoroso) al 39'. Perin sigilla la Coppa al 49' e la Juve finisce in gloria. Tattiche, narrazioni, retoriche, antipatie e simpatie finiscono nel cestino della carta straccia: la testa e l'abitudine a vincere fanno la differenza. Perché il calcio è semplice.