Allegri, rabbia senza fine: distrutto il materiale dei fotografi. E la Juve...

Arrivano dettagli sempre più incredibili sul comportamento di Massimiliano Allegri negli spogliatoi dello Stadio Olimpico nei minuti finali della sfida di Coppa Italia contro l' Atalanta . Dopo essere stato espulso per l'incredibile faccia a faccia con il quarto uomo e l'arbitro Maresca , la furia dell'allenatore della Juventus è infatti proseguita anche al rientro degli spogliatoi dove avrebbe distrutto il materiale forografico allestito per l'occasione dagli operatori di LaPresse.

Juve, furia Allegri: distrutto il materiale dei fotografi

Secondo quanto denunciato da LaPresse, Massimiliano Allegri avrebbe danneggiando irrimediabilmente delle luci di un set di fronte all'ingresso negli spogliatoi. Il tutto sarebbe successo nel corso dei minuti finale di Juventus-Atalanta, subito dopo la sua espulsione. In quel momento l'allenatore bianconero era infatti rientrato negli spogliatoi e stava discudendo in maniera molto accesa con una procuratrice federale. Durante la discussione, preso dalla concitazione e dalla rabbia del momento, avrebbe quindi preso a calci il set fotografico allestito da LaPresse per un fotoshooting per l'agenzia di stampa e per la Serie A. La Juventus successivamente ha chiesto agli operatori se servisse un rimborso per i danni causati dal proprio allenatore.