Juve Primavera-Marsiglia finisce 1-1: Padoin, secondo pareggio

È finito in parità anche il secondo test amichevole con protagonista la Juventus Primavera . Con i pari età del Marsiglia si è chiuso con il punteggio di 1-1 il match andato in scena presso l' Allianz Training Center di Vinovo. Meno di ventiquattro ore dopo la sfida con il Legia Varsavia , la squadra guidata da Simone Padoin è tornata in campo per affrontare la formazione francese, chiaramente proponendo una formazione iniziale con tanti interpreti diversi rispetto alla partita giocata ieri con la squadra polacca.

Juve Primavera-Marsiglia 1-1: la cronaca del match

Partita che ripercorre per larghi tratti lo spartito di quanto visto con il Legia Varsavia. I bianconeri ci provano ma passano in svantaggio dopo il primo quarto d'ora di gioco con Lamare El Kadmiri a siglare la rete del vantaggio per gli ospiti. Il primo tempo va in archivio con la Juventus in svantaggio, ma la seconda frazione di gioco si apre diversamente: i calciatori di Padoin scendono in campo con il piglio della rivalsa e dopo due minuti dal calcio d'inizio pareggiano i conti con Alex Amadio (subentrato da poco). Il match poi scorre via senza grandi sussulti, con il tabellino finale che cristallizza il definito 1-1. Secondo pareggio consecutivo per la Primavera della Vecchia Signora.

