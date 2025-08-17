Juve Primavera, la rimonta col Sassuolo si ferma al pari: 2-2 all'esordio in campionato

Prova di carattere per la Juventus Primavera, che è riuscita ad evitare il ko contro un avversario ostico come il Sassuolo nella prima giornata di campionato. A Vinovo è terminata con il punteggio di 2-2 la sfida contro i neroverdi di Emiliano Bigica, che lo scorso anno sono arrivati in finale perdendo lo Scudetto contro l' Inter ma confermandosi come una delle più solide realtà di questo campionato. La squadra del neo tecnico Padoin, dopo un avvio in affanno, è venuta fuori alla distanza salvando il risultato nel recupero, premiata la voglia di non arrendersi e di inseguire il risultato fino all'ultimo secondo. Lo stesso andamento avuto nella gara di debutto di Padoin nella U20, con una rimonta da 0-2 a 2-2 .

Juve Primavera, pari col Sassuolo

La Juve Primavera è partita in salita e non è ad approcciare nel modo giusto al match. Il Sassuolo ne ha approfittato e dopo tre minuti si è portata avanti grazie ad un colpo di testa di Seminari che ha anticipato l'immobile difesa bianconera. Dopo sette minuti i neroverdi hanno trovato subito il gol del 2-0 con Negri che ha trovato un sinistro che si è infilato sotto la traversa. Prima dell'intervallo reazione d'orgoglio dei padroni di casa con un tiro di precisione di Biggi che ha accorciato le distanze. Da registrare anche il palo colpito da Bellino.

La Juve nei secondi 45 minuti è uscita alla distanza e ha sprecato clamorosamente il pari. Prima Bellino è andato vicino al 2-2 di testa, poi ci ha provato Djahl che a porta vuota ha mancato il bersaglio grosso. Pazienza juventina che è stata premiata al 91' con l'esterno destro di Lopez che ha evitato ai bianconeri un ingiusto k.o.

Padoin: "Soddisfazione per la reazione"

Al termine della sfida questa l'analisi di mister Padoin ai canali ufficiali del club bianconero: "Sapevamo che sarebbe stato un debutto complicato e lo immaginavo così, perché il Sassuolo è una delle squadre peggiori da affrontare subito: hanno esperienza, carisma e un allenatore che prepara molto bene le partite. L’inizio infatti è stato difficile, con un po’ di emozione e tensione da parte nostra, e ci hanno subito punito. Ma ciò che mi porto a casa con grande soddisfazione è la reazione: dopo i primi venti minuti la squadra ha capito come stare in campo, ha lottato con lo spirito giusto e così sono emerse anche le qualità".

E ancora: "Nel secondo tempo ci siamo meritati il pareggio, arrivato all’ultimo ma dal valore enorme, perché contro un avversario del genere vale più di un punto. Sono contento per i ragazzi, perché questo risultato deve darci fiducia e dimostra che, giocando con cuore e intensità, possiamo affrontare ogni sfida; se fai le cose ai 2000 all'ora, poi, escono fuori tutte le qualità. Ora guardiamo avanti con entusiasmo, consapevoli che questo è il percorso giusto da seguire".

