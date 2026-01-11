Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Primavera, Fiorentina-Juve: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming in tempo reale

I ragazzi di Padoin vogliono ripetersi dopo la vittoria contro il Frosinone: tutte le emozioni e la live della partita
Primavera, Fiorentina-Juve: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming in tempo reale© Juventus FC via Getty Images
4 min

Dopo la vittoria in rimonta contro il Frosinone in Coppa Italia Primavera, la Juve U20 si prepara a tornare a giocare in campionato dove affronterà la Fiorentina. I ragazzi di Padoin stanno vivendo un momento di forma non particolarmente positivo, con soltanto una vittoria nelle ultime sei partite giocate in Primavera 1. A completare lo score, quattro pareggi e una sconfitta. Contro la formazione viola, seconda in classifica, i giovani bianconeri vorranno quindi giocare una partita di livello e portare a casa i tre punti.

49' - La Juventus costruisce ma è la Fiorentina a essere pericolosa. In contropiede Braschi spreca una chiara occasione da gol per il 3-0

46' - Inizia il secondo tempo. Palla alla Juventus.

45' - Fine primo tempo

44' - La Fiorentina raddoppia nel finale di primo tempo! 2-0. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Mazzeo crossa forte al centro e trova la deviazione di Van Aarle, che prende alla sprovvista Huli. Sfortunato autogol per i bianconeri.

37' - Occasionissima per la Juventus! Grande azione di Elimoghale, che dribbla nello stretto in area e trova Rizzo. ll giocatore bianconero da due passi non riesce però a mandare la palla in rete.

34' - Bel cross di Tiozzo che trova Pugno in area di rigore della Fiorentina, che però non riesce a trovare la deviazione vincente.

32' - La Juventus ci prova dalla sinistra. Grelaud prova il dribbling, arriva il fondo e crossa forte al centro. La difesa della Fiorentina devia e la palla si spegne di poco a lato.

25' - La Fiorentina continua a spingere e va al tiro da lontano con Mazzeo. Conclusione interessante ma che non centra lo specchio della porta.

19' - Viola ancora pericolosi, questa volta con Braschi. L'attaccante della Fiorentina fa partire un tiro rasoterra che si spegne di poco a lato di Huli 

15' - FIORENTINA IN VANTAGGIO. La formazione viola segna la rete dell'1-0 grazie a una rete del capitano Sadotti, che riceve palla all'interno dell'area dopo un rimpallo e da pochi metri calcia di potenza

8' - Fiorentina pericolosa in contropiede. Bel lancio dalla difesa che trova in profondità Braschi. L'attaccante si ritrova davanti a Huli ma viene fermato da un difensore bianconero

6' - Tiro dalla distanza di Tiozzo. Il giocatore bianconero non riesce a coordinarsi bene: palla alta sopra la traversa.

3' - Ottima occasione per la Juventus! Pugno dal limite dell'area di rigore fa partire un cross morbido con la sinistra, che diventa quasi un tiro e mette in difficoltà il portiere avversario. Calcio d'angolo per i bianconeri

1' - Fischio d'inizio. Primo possesso palla per la Fiorentina

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Primavera

Primavera, Fiorentina-Juve: orario e dove vederla

La sfida tra Fiorentina Juve Primavera, valida per la 19ª giornata del campionato Primavera 1, si giocherà alle ore 11:00. L'incontro sarà trasmesse su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito dell'emittente. Sarà possibile seguire la live testuale del match anche qui, sul sito di Tuttosport.com.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus

Fiorentina: Leonardelli, Trapani, Turnone, Sadotti, Balbo; Bonanno, Deli; Bertolini, Atzeni, Mazzeo; Braschi. All. Galloppa. 

A disposizione: Fei, Masoni, Puzzoli, Kone, Jallow, Angiolini, Batignani, Diallo, Conti, Evangelista, Sturli

Juve: Huli, van Aarle, Rizzo, Verde, Leone, Keutgen, Tiozzo, Vallana, Grelaud, Elimoghale, Pugno. All. Padoin.

A disposizione: Nava, Montero Benia, Lopez, Finocchiaro, Durmisi, Contarini, Sylla, Merola, Bellino, Borasio, Repciuc

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Primavera

Dopo la vittoria in rimonta contro il Frosinone in Coppa Italia Primavera, la Juve U20 si prepara a tornare a giocare in campionato dove affronterà la Fiorentina. I ragazzi di Padoin stanno vivendo un momento di forma non particolarmente positivo, con soltanto una vittoria nelle ultime sei partite giocate in Primavera 1. A completare lo score, quattro pareggi e una sconfitta. Contro la formazione viola, seconda in classifica, i giovani bianconeri vorranno quindi giocare una partita di livello e portare a casa i tre punti.

49' - La Juventus costruisce ma è la Fiorentina a essere pericolosa. In contropiede Braschi spreca una chiara occasione da gol per il 3-0

46' - Inizia il secondo tempo. Palla alla Juventus.

45' - Fine primo tempo

44' - La Fiorentina raddoppia nel finale di primo tempo! 2-0. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Mazzeo crossa forte al centro e trova la deviazione di Van Aarle, che prende alla sprovvista Huli. Sfortunato autogol per i bianconeri.

37' - Occasionissima per la Juventus! Grande azione di Elimoghale, che dribbla nello stretto in area e trova Rizzo. ll giocatore bianconero da due passi non riesce però a mandare la palla in rete.

34' - Bel cross di Tiozzo che trova Pugno in area di rigore della Fiorentina, che però non riesce a trovare la deviazione vincente.

32' - La Juventus ci prova dalla sinistra. Grelaud prova il dribbling, arriva il fondo e crossa forte al centro. La difesa della Fiorentina devia e la palla si spegne di poco a lato.

25' - La Fiorentina continua a spingere e va al tiro da lontano con Mazzeo. Conclusione interessante ma che non centra lo specchio della porta.

19' - Viola ancora pericolosi, questa volta con Braschi. L'attaccante della Fiorentina fa partire un tiro rasoterra che si spegne di poco a lato di Huli 

15' - FIORENTINA IN VANTAGGIO. La formazione viola segna la rete dell'1-0 grazie a una rete del capitano Sadotti, che riceve palla all'interno dell'area dopo un rimpallo e da pochi metri calcia di potenza

8' - Fiorentina pericolosa in contropiede. Bel lancio dalla difesa che trova in profondità Braschi. L'attaccante si ritrova davanti a Huli ma viene fermato da un difensore bianconero

6' - Tiro dalla distanza di Tiozzo. Il giocatore bianconero non riesce a coordinarsi bene: palla alta sopra la traversa.

3' - Ottima occasione per la Juventus! Pugno dal limite dell'area di rigore fa partire un cross morbido con la sinistra, che diventa quasi un tiro e mette in difficoltà il portiere avversario. Calcio d'angolo per i bianconeri

1' - Fischio d'inizio. Primo possesso palla per la Fiorentina

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Primavera

Da non perdere

1
Primavera, Fiorentina-Juve: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming in tempo reale
2
Primavera, Fiorentina-Juve: orario e dove vederla

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS