Primavera, Fiorentina-Juve: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming in tempo reale

Dopo la vittoria in rimonta contro il Frosinone in Coppa Italia Primavera, la Juve U20 si prepara a tornare a giocare in campionato dove affronterà la Fiorentina. I ragazzi di Padoin stanno vivendo un momento di forma non particolarmente positivo, con soltanto una vittoria nelle ultime sei partite giocate in Primavera 1. A completare lo score, quattro pareggi e una sconfitta. Contro la formazione viola, seconda in classifica, i giovani bianconeri vorranno quindi giocare una partita di livello e portare a casa i tre punti.