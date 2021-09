Cagliari-Empoli 0-2: prima sconfitta per Mazzarri

CAGLIARI - L'Empoli infligge la prima sconfitta stagionale a Mazzarri , a cui non riesce il colpo da tre punti dopo il 2-2 contro la Lazio. Di Francesco stappa il match nel primo tempo, Stulac nella ripresa trova un gran gol che vale il raddoppio e lancia verso la vittoria la squadra di Andreazzoli. Male il Cagliari che non riesce a sfondare nemmeno con Joao Pedro e Keita, sfortunato a centrare il palo. L'Empoli così sale a 6 punti e lascia i sardi a 2.

Classifica Serie A

Di Francesco punisce Cragno

Dopo una prima fase di studio con poche emozioni, al 29' Di Francesco, schierato da Andreazzoli in coppia con Pinamonti in attacco, trasforma in gol il traversone basso e arretrato di Haas, infilando Cragno grazie anche alla deviazione decisiva di Ceppitelli. Il Cagliari reagisce con Marin e per centimetri non trova il pari, ma è ancora l'Empoli poco prima della fine del tempo ad andare vicino al gol con l'incursione di Henderson.

Stulac fa 2-0 e condanna Mazzarri

Strootman e Godin per Deiola e Carboni, Mazzarri ad inizio ripresa scuote i suoi con un doppio cambio. Messaggio ricevuto, il Cagliari si scioglie e Keita colpisce il palo pieno, ma è una parentesi prima del 2-0 dell'Empoli: Stulac, entrato al 64', al 69' esplode il destro dal limite e batte Cragno all'incrocio dei pali. Il 2-0 mette in ginocchio i rossoblù e lancia spedito l'Empoli, che nel finale manca per poco il tris con Henderson e Bajrami: conclusione improvvisa da centrocampo che sorprende Cragno e si infrange sulla traversa per il primo, palo per il secondo. Poco male, esultano i toscani.