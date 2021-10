Napoli-Torino 1-0: Osimhen beffa Juric, Spalletti non si ferma più

NAPOLI - Il Toro gioca bene, ma non raccoglie nulla. Come già contro Atalanta e Juve, anche a Napoli i granata escono dal campo immeritatamente sconfitti. Punti persi come tali vanno considerati quelli contro Lazio e Venezia: là gare pareggiate sarebbero potute essere vinte, con un po’ più di attenzione. Come se già non bastassero gli infortuni concentrati sulla trequarti - Praet, Pjaca e Verdi più Edera - a Napoli e dopo pochi minuti Juric si trova anche a dover fare a meno per un problema al ginocchio di Mandragora.

Napoli-Toro: Insigne sbaglia il rigore Al posto del centrocampista nato nel capoluogo campano entra Kone, il quale al 25’ paga dazio all’inesperienza con il fallo da rigore: stende Di Lorenzo, che avrebbe potuto controllare con meno irruenza, nella propria area. Rigore affidato a Insigne, all’ennesimo errore dagli undici metri dovuto anche all’intuito di Milinkovic che intuisce e para. In precedenza va per primo vicino al gol il Toro, con Bremer che da ottima posizione di testa indirizza centralmente (16’); quindi tocca a Osimhen, con Djidji in ritardo, alzare appena di testa su cross di Politano (20’). I granata dopo lo spavento del rigore reagiscono dimostrando carattere, e già al 29’ ribaltano il fronte con Ospina costretto a deviare una conclusione insidiosa di Brekalo sul palo interno. Al 45’ doppia, clamorosa occasione per il Toro concentrata ancora sui piedi del croato: prima ignora un liberissimo Linetty e serve Sanabria che calcia fuori, poi cincischia al momento della battuta a rete dal limite dell’area. Sono le ultime battute di un primo tempo nel quale i granata se la giocano alla pari contro un Napoli presentatosi in campo dall’alto di 7 successi in 7 partite.