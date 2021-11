La Figc può punire mezza Serie A. I pm: “Il calcio sistema malato". Non solo la Juve

TORINO - Si percepisce una certa severità nelle indiscrezioni che trapelano dall’inchiesta sportiva sulle plusvalenze. E non solo per la Juventus. Sì, la Figc ha chiesto alla Procura di Torino le carte dell’inchiesta per passarle alla Procura Federale, ma da ambienti Covisoc si continua a ripetere che la giustizia sportiva sta indagando a livello nazionale e che i club coinvolti sono molti di più. Probabilmente una decina, fra Serie A e Serie B, coinvolti nell’elenco delle 62 plusvalenze sospette. Elenco che potrebbe anche allargarsi insieme all’aumentare delle inchieste penali. Sì, perché mentre la giustizia sportiva si sta muovendo, facendo temere un terremoto nazionale, c’è un certo fermento anche nelle Procure della Repubblica di altre città che presto potrebbe avviare indagini analoghe a quelle sulla Juventus. Insomma, la questione delle presunte plusvalenze fittizie nel calcio si moltiplica e si ramifica. D’altra parte, lo strumento delle plusvalenze è uno strumento che viene utilizzato in modo diffuso e capillare da parecchi club.