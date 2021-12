Diretta Verona-Atalanta ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VERONA - Dopo l'eliminazione dalla Champions League e il passaggio in Europa League da terza classificata, l'Atalanta si rituffa nel campionato e sul campo del Verona. I nerazzurri sono quarti in classifica: i tre punti di Verona servirebbero per allungare sulle inseguitrici e dimezzare il margine con la vetta della classifica. Ma affrontare il Verona non sarà facile: gli uomini di Tudor in casa hanno già fermato la Roma (3-2), Lazio (4-1) e la Juventus (2-1) perdendo con l'Inter (1-3) solo nel finale. Il percorso in Serie A della formazione di Tudor è passato anche da un pareggio a Napoli (1-1) dopo aver perso di misura (3-2) dal Milan. "Ci attende una gara bella, difficile e, proprio per questo motivo, stimolante, contro una delle squadre favorite per la vittoria dello scudetto. Noi però stiamo bene e siamo carichi, daremo tutto", ha dichiarato Igor Tudor, tecnico delVerona.