Fiorentina-Genoa 6-0: dominio Viola. Doppietta di Biraghi su punizione

FIRENZE - Senza storia il match del Franchi tra Fiorentina e Genoa. L'undici di Italiano segna tre gol per tempo e batte gli ospiti con un perentorio 6-0. I padroni di casa si riscattano immediatamente dopo il poker subito contro il Torino e agganciano il duo composto da Roma e Lazio con una partita da recuperare. Quarta sconfitta nelle ultime sei partite per il Genoa e diciannovesimo incontro di fila senza vittoria. Il Grifone, dunque, resta in penultima posizione a -6 dalla zona salvezza.

Vlahovic sbaglia dal dischetto ma è show Viola nei primi 45'

Al 6' la Fiorentina ci prova con un tiro al volo di Maleh che termina alto. Tre minuti dopo contatto in area di rigore tra Saponara ed Hefti. Maresca fa terminare l'azione ma successivamente va a rivedere l'azione e assegna il penalty. Vlahovic prova il cucchiaio ma Sirigu con un colpo di reni riesce a bloccare in due tempi. L'undici di Italiano non si perde d'animo e al 13' sfiora nuovamente il vantaggio con un tiro a giro di Saponara che esce di poco. Due minuti dopo Odriozola raccoglie una respinta di Sirigu su un tentativo di Vlahovic e firma la sua prima rete in Serie A. Al 19' ancora l'ex Real Madrid sfonda sulla destra e serve Saponara. Il colpo di testa del numero 8, però, è centrale e viene bloccato da Sirigu. Al 23' Maleh sfiora l'eurogol con una bella rovesciata che esce fuori di poco. Cinque minuti dopo altra occasione per i padroni di casa con una conclusione dalla distanza di Torreira respinta con i pugni da Sirigu. La Fiorentina domina e sfiora nuovamente il vantaggio un minuto dopo con un colpo di testa di Vlahovic che sfiora il palo. Al 34' l'undici di Italiano suggella il netto dominio siglando il 2-0. Colpo di testa di Bonaventura parato da Sirigu ma sulla respinta si fionda nuovamente l'ex Milan che spacca la porta. Al 42' tris della Fiorentina con un meraviglioso calcio di punizione di Biraghi che non lascia scampo a Sirigu.

Serie A, la classifica

Biraghi fa il bis su punizione

In apertura di secondo tempo la Fiorentina trova il poker con Vlahovic che si riscatta dopo il rigore fallito. Lancio in profondità di Bonaventura, aggancio stupendo del serbo e pallonetto a beffare l'uscita di Sirigu. Al 64' ci prova Torreira con un destro al volo ma la sua conclusione, deviata, diventa preda facile per Sirigu. Cinque minuti dopo altra meraviglia di Biraghi su calcio di punizione per il 5-0 della Fiorentina. Al 77' primo lampo in maglia viola di Ikoné con l'assist per il colpo di testa di Torreira che firma il 6-0. A tre minuti dal termine Caicedo sfiora il gol della bandiera ma la sua conclusione dal limite sfiora l'incrocio.

Serie A, il calendario