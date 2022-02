Spezia-Fiorentina 1-2, Italiano festeggia con Piatek e Amrabat

Spezia-Fiorentina, tabellino e statistiche

Piatek errore dal dischetto e gol nel finale

Gli uomini di Thiago Motta partono forte: pressing alto, ritmi veloci e possesso palla: dopo tre minuti Verde calcia dal limite, sfiorando la traversa. La Fiorentina impiega qualche minuto ad organizzarsi, ma al tredicesimo si rende pericolosissima: Gonzalez entra in area e viene atterrato da Reca; l'arbitro Marchetti concede il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Piatek, che incrocia troppo colpendo il palo alla destra di Provedel. L'errore non demoralizza gli ospiti che continuano a spingere: prima Castrovilli mette una palla pericolossisima a centro area, sulla quale Piatek e Maleh non arrivano per pochi centimetri, poi il centravanti polacco (che Italiano ha preferito a Cabral) calcia a colpo sicuro dopo un assist di Sottil, trovando l'opposizione di Erlic. La Fiorentina continua a spingere e trova il vantaggio a quattro minuti dall'intervallo: Piatek si riscatta, deviando alle spalle di Provedel un assist perfetto di Maleh.

Serie A, calendario e risultati

Amrabat, dal dramma alla gioia

Nessun cambio nell'intervallo. La Fiorentina inizia la ripresa continuando a spingere: al quarto Gonzalez sfiora la traversa con un tiro a giro dal limite dell'area, poi è Milenkovic (dopo un'invenzione di Piatek) a presentarsi davanti a Provedel, ma al momento di calciare cincischia, lasciandosi anticipare dal recupero disperato di Kiwior. Motta corre ai ripari, inserendo Agudero e Colley (per Gyasi e Sala). Italiano getta nella mischia Duncan, al posto di Maleh. Gli ospiti continuano a fare la partita, mentre i liguri faticano a recuperare palla e a ripartire. Al 23' Biraghi prova a sorprendere Provedel direttamente dalla bandierina: la palla colpisce la traversa. Gli uomini di Italiano sembrano saldamente in controllo della gara, ma al 28' Amrabat commette una leggerezza: sul pressing di Agudelo perde palla a centrocampo e regala una prateria al colombano, che davanti a Terraciano non sbaglia: lo Spezia, nella prima occasione creata, pareggia. Italiano richiama Piatek e Sottil e inserisce Cabral e Saponara. La Fiorentina attacca, ma si sbilancia: Colley, dopo una palla recuperata da Nicolau, calcia a colpo sicuro dall'interno dell'area di rigore, sfiorando il raddoppio. Passano tre minuti e Amian, fallisce una buona chance in contropiede. Italiano si gioca il tutto per tutto e inserisce Ikone per Castrovilli. La Fiorentina ci crede fino alla fine: prima Biraghi colpisce il palo esterno (il suo secondo legno) con una botta di sinistro, poi Amrabat, riscatta l'errore precedente, realizzando il gol del definitivo 2-1, con una rasoiata dal limite dell'area.

Serie A, la classifica