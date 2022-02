Bergomi: Scudetto Juve? Allegri lo dice sempre, si vince a marzo"

ROMA - "Anche la Juve per lo Scudetto? Secondo me le altre ascoltano ugualmente anche se Allegri non lo dice. L'ultima conferenza stampa prima del Genoa Inzaghi ha messo dentro la Juve nella corsa. La Juventus non la lasciano mai indietro. Allegri lo ripete sempre, lo Scudetto si vince a marzo. E il calcio è uno sport di conoscenze e gioco d'insieme, più giochi insieme più cresci e loro sono cresciuti. Ha giocato sempre senza centravanti, ora il centravanti ce l'ha e ci gioco bene insieme. Poi non ho detto che ce la fa, ma c'è". Così Beppe Bergomi a Sky ha commentato la situazione del campionato italiano.