Poker del Sassuolo contro il Venezia. Pari tra Fiorentina e Verona

Ennesima grande prestazione del Sassuolo che batte in trasferta il Venezia per 4-1 e ottiene la terza vittoria consecutiva. Secondo ko di fila, invece, per i lagunari che restano in terzultima posizione, a -3 dalla zona salvezza. Pareggio, 1-1, tra Fiorentina e Venezia. Accade tutto nel primo tempo, a Piatek risponde la trasformazione dal dischetto di Caprari.

Serie A, la classifica

Venezia-Sassuolo 1-4

Il Sassuolo sblocca il match al 2'. Raspadori recupera palla in pressione, si invola verso la porta del Venezia, sdraia Mateju e batte Romero. Al 10' gli ospiti vanno vicini al raddoppio con Traorè ma l'estremo difensore dei lagunari riesce a bloccare in due tempi. Cinque minuti dopo viene assegnato un calcio di rigore al Sassuolo per un tocco di mano di Aramu in area. Dal dischetto è Berardi a siglare il 2-0 per i neroverdi. Al 29' Pairetto punisce un contatto tra Romero e Berardi. Dagli undici metri stavolta si presenta Scamacca che sigla il tris. Cinque minuti dopo il Venezia riapre il match con un colpo di testa di Henry su assist di Mateju. Al 36' calcio di punizione di uno scatenato Berardi che termina di poco a lato e un minuto dopo Consigli vola su un colpo di testa di Mateju sugli sviluppi di un corner. Al 55' palla gol per il Venezia con una conclusione di Fiordilino salvata quasi sulla linea di porta da Ferrari. Al 71' terzo rigore per il Sassuolo in seguito a un contatto tra Svoboda e Raspadori. Dal dischetto torna Berardi, Romero intuisce ma il pallone termina in rete. All'84' Ayhan atterra Nsame in area e Pairetto assegna il quarto rigore del match ma Aramu si fa ipnotizzare da Consigli che para il suo ventesimo penalty in carriera.

Venezia-Sassuolo 1-4: tabellino e statistiche