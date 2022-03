Fiorentina-Bologna 1-0: decide Torreira, Italiano vede l'Europa

FIRENZE - Dopo una sconfitta e un pareggio, la Fiorentina torna a vincere e riprende la marcia verso l'Europa. La formazione viola guidata da Italiano batte 1-0 il Bologna al Franchi nella 29esima giornata di Serie A e aggancia la Lazio in classifica, al settimo posto a quota 46 punti. A decidere la sfida di Firenze, con i rossoblù in inferiorità numerica dal 41' del primo tempo per l'espulsione di Bonifazi , è la rete di Torreira nella ripresa. La Fiorentina ritrova così la vittoria e 'vede' l'Europa mentre la formazione di Mihajlovic, dopo due pari di fila, rimedia la 13esima sconfitta in campionato e rimane a quota 33 punti.

La classifica di Serie A

Fiorentina-Bologna: curiosità e statistiche

Il primo tempo termina senza reti

Italiano sceglie il tridente offensivo composto da Gonzalez, Piatek e Sottil con Bonaventura, Torreira e Castrovilli a centrocampo. Mihajlovic, invece, lancia dal primo minuto la coppia d'attacco Orsolini-Arnautovic con Soriano a supporto sulla trequarti. Passano appena 12 secondi dal fischio d'inizio e il Bologna va subito ad un passo dal gol con la traversa colpita da Soriano. Al 10' minuto di gioco, la risposta della Fiorentina: tentativo di Piatek, respinta di Skorupski. La partita è molto equilibrata, con poche vere occasioni da gol. I padroni di casa prendono campo nella seconda parte del primo tempo e hanno una buona chance al 38' con il colpo di testa di Piatek, fuori misura. Il Bologna, però, quando si fa vedere in avanti è molto pericoloso e a 5 minuti dall'intervallo sfiora il vantaggio con Orsolini, che salta Terracciano ma prende il palo. Al 41', la formazione di Mihajlovic rimane in inferiorità numerica: Bonifazi, già ammonito, rimedia il secondo giallo per un fallo su Torreira e viene espulso. Con l'uomo in più, i viola si buttano immediatamente in avanti e per poco non sbloccano il risultato: Skorupski salva su Biraghi, poi Bonaventura non trova la porta di pochissimo. Il primo tempo termina 0-0.

Sblocca Torreira: Fiorentina-Bologna 1-0

La partita riprende senza cambi, con le stesse formazioni del primo tempo. La Fiorentina inizia subito ad attaccare a testa bassa alla ricerca del gol del vantaggio sfruttando la superiorità numerica. Ci prova prima due volte Bonaventura con due conclusioni dal limite, entrambe alte, poi Torreira con un bel destro che colpisce il palo interno. I due tecnici iniziano ad effettuare le prime sostituzioni: nel Bologna entrano Barrow e Binks per Soriano e Orsolini, mentre nella Fiorentina entrano Cabral, Ikonè e Duncan per Piatek, Sottil e Bonaventura. I viola insistono e Nico Gonzalez ha la chance del vantaggio ma viene fermato dal salvataggio di De Silvestri in corner. Al 70', però, la squadra di Italiano riesce a sbloccare l'incontro: è Torreira a portare in vantaggio la Fiorentina da posizione ravvicinata su assist di Castrovilli. Altro giro di cambi: Terzic e Venuti per Biraghi e Odriozola nei viola; Dijks, Sansone e Aebischer per De Silvestri, Medel e Svanberg nella formazione ospite. Il Bologna prova a mettere in difficoltà i viola ma non riesce a creare vere occasioni da gol. La Fiorentina difende, senza rischiare, il risultato e porta a casa i tre punti.