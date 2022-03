Udinese-Roma 1-1: Pellegrini salva Mourinho al 94'!

UDINE - La Roma si salva all'ultimo secondo e pareggia contro l'Udinese per 1-1. Alla Dacia Arena sblocca la gara un gol di Molina al 15', in un primo tempo dominato dai padroni di casa. I giallorossi attaccano a testa bassa per tutto il secondo tempo ma i friulani si difendono bene. Al 94' però dopo un tocco di mano di Zeegelaar la Roma conquista un calcio di rigore trasformato da Pellegrini . Con questo risultato Mourinho resta al sesto posto con 48 punti insieme all' Atalanta e -8 dalla Juventus al quarto posto. Cioffi invece sale a 30 punti, momentaneamente a +8 sul terzultimo posto occupato dal Venezia.

La classifica di Serie A

Udinese-Roma: tabellino e statistiche

L'Udinese sorprende la Roma, decisivo Molina

La Roma sfida l'Udinese alla Dacia Arena nella 29esima giornata di Serie A. I giallorossi sono a caccia di punti importanti per assicurarsi un posto in Europa e per continuare a sperare nella rincorsa al quarto posto, occupato dalla Juventus a +9. Mourinho, con una striscia di due vittorie di fila, punta sulla solita coppia d'attacco formata da Abraham e Zaniolo con Zalewski e Karsdorp sulle fasce. Cioffi invece conferma in attacco Beto e Deulofeu con Molina e Udogie sulle corsie laterali. Subito ritmi alti da parte dei padroni di casa che sorprendono la Roma cercando subito il gol del vantaggio. La prima grande occasione della partita arriva al 10' con Pereyra che si inserisce in area e anticipa Rui Patricio in uscita con un pallonetto ma la palla esce fuori. Reazione immediata della Roma con Abraham che scambia con Zaniolo e trova un tiro pericoloso pochi secondi dopo. Le migliori occasioni però sono per l'Udinese che al 14' riparte con Pereyra che innesca Deulofeu che a sua volta serve Molina per il tiro deviato in angolo da Rui Patricio. Sugli sviluppi del calcio d'angolo ancora Molina riceve dal limite dell'area e trova il tiro a giro che batte il portiere giallorosso portando in vantaggio i suoi. Ritmi altissimi da parte della squadra di Cioffi che è riuscita a sorprendere i giallorossi trovando il gol. La reazione della Roma arriva al 32' con Oliviera che prova il tiro dal limite ma Silvestri si fa trovare pronto. Sul finale del primo tempo (38') l'Udinese sfiora anche il raddoppio con Makengo che recupera il pallone nell'area avversaria e colpisce clamorosamente la traversa. Si torna così negli spogliatoi con la Roma sotto per 1-0.

La Roma si salva al 94' con Pellegrini su rigore

Roma subito aggressiva al ritorno in campo a caccia del gol del pareggio. La forte pressione della squadra di Mourinho non porta però ad occasioni capaci di impensierire la difesa dei friulani che anzi respingono efficacemente tutti gli attacchi. A trovare le migliori occasioni è ancora l'Udinese, con Makengo che al 54' prova il tiro da fuori e sfiora la porta. Al 60' Cristante prova il lancio per El Shaarawy che colpisce di testa ma Silvestri blocca in due tempi. Mourinho si affida ai cambi per svoltare la partita e punta su Afena-Gyan al posto di Zalewski e Shomurodov al posto di Abraham. Pochi minuti dopo è proprio Afena-Gyan a trovare un'ottima occasione con un tiro di prima che sfiora il palo. Con il nuovo assetto molto più offensivo la Roma si lancia in avanti e trova un'occasione incredibile al 75': Pellegrini prova a servire El Shaarawy in area ma Silvestri interviene e devia il pallone che però arriva a Vereotut che prova il tiro murato da Becao davanti alla porta. Nel finale si accende l'Udinese che approfitta della Roma sbilanciata in avanti per trovare il raddoppio. Al 90' ci prova Pussetto con un diagonale ma Rui Patricio salva. Sugli sviluppi del calcio d'angolo Samardzic ci prova ancora con un diagonale e Rui Patricio salva ancora il risultato. Nel finale riparte la Roma che al 94' conquista un calcio di rigore per un tocco di mano di Zeegelaar che Di Bello fischia subito, confermando poi la sua decisione dopo il controllo del Var. Dagli undici metri si presenta Pellegrini che non sbaglia e trova all'ultimo secondo il gol del pareggio.