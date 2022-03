Cagliari-Milan 0-1: decide Bennacer, Pioli sempre più primo

CAGLIARI - Terzo 1-0 consecutivo del Milan, il "corto muso" della Juve di Allegri diventa marchio di fabbrica di Pioli che vola in classifica a 66 punti, confermando il comando in vetta. Più tre sul Napoli e più sei sull'Inter (che deve recuperare la sfida col Bologna), i rossoneri non si fermano e battono anche il Cagliari grazie al gol-partita di Bennacer.

Palo di Kessie

I pirmi quindici minuti di partita regalano i sussulti più grandi e spaventano il Cagliari. Il Milan già al 7' sfiora il vantaggio con Giroud che però schiaccia troppo il pallone col destro, che non è il suo piede e si vede. Al 13' invece Cragno rischia sulla botta da fuori improvvisa di Kessie, che centra il palo, e sul tiro a giro di Brahim Diaz che finisce largo. Dopo l'avvio sull'acceleratore cala il ritmo e il match entra in una fase di stallo, il primo tentativo del Cagliari arriva solo al 37' con Grassi e non fa paura a Maignan. All'intervallo resiste lo 0-0.

Decide Bennacer, traversa di Pavoletti al 90'

Theo scuote la ripresa con un terra-aria sul quale vola Cragno, grandissima parata. Il portiere rossoblù però non può nulla al 59' sulla bella volée di Bennacer: Giroud fa da sponda e il centrocampista calcia di prima all'angolino, 0-1. La squadra di Mazzarri accusa il colpo e soffre la forza del Milan, che però non chiude la gara. Pioli prova con Krunic, Rebic e Saelemaekers, Mazzarri invece inserisce Deiola e Zappa. La reazione del Cagliari per centimetri non porta al pareggio: la girata di Joao Pedro viene deviata in calcio d'angolo. Dall'altra parte Calabria e Giroud non raddoppiano in contropiede e sciupano, poi il francese esce per Ibrahimovic. La speranza di pari per i rossoblù si infrange al 90' sulla traversa di Pavoletti, vince il Milan.