Fiorentina-Empoli 1-0: a Italiano basta il gol di Nico Gonzalez

FIRENZE - La Fiorentina risponde alla Lazio e resta in scia della zona europea, aspettando Roma e Atalanta. Il derby toscano con l' Empoli svolta in un minuto nella ripresa quando Luperto si becca il rosso e Nico Gonzalez ne approfitta immediatamente, firmando di testa il gol-partita dell'1-0 al 58'. La Viola sale a 50 punti e ora il mirino si sposta sulla prossima contro il Napoli, quando però mancherà Torreira, ammonito (era diffidato). Per l'Empoli, che nel primo tempo sblocca con Di Francesco ma arbitro e Var annullano , la striscia senza vittorie si allunga paurosamente a 14 partite, l'ultimo successo risale al 12 dicembre contro il Napoli. La classifica comunque non preoccupa: 33 punti, +11 sulla zona retrocessione.

Il Var toglie il gol in rovesciata di Di Francesco

Italiano lascia in panchina Piatek, non al meglio, e schiera Cabral al centro dell'attacco con Saponara e Nico Gonzalez, che è il più attivo in avvio e delizia il pubblico del Franchi con un paio di tacchi e una conclusione di mancino. Per la difesa della Fiorentina il più pericoloso è il suo portiere, Terracciano, che prima pasticcia coi piedi e va a contrasto con Pinamonti, il rimpallo lo grazia, e poi smanaccia male in uscita ma Henderson al volo non ne approfitta. Cabral è in ombra, Saponara guizza poco, allora ci prova Biraghi dalla distanza. Al 28' Andreazzoli perde Tonelli, che esce in barella e lascia il posto a Ismajli. Al 39' l'episodio-chiave del primo tempo: Biraghi si addormenta sul retropassaggio di Saponara e lascia scorrere per Terracciano, sorpreso e attaccato da Pinamonti, la carambola favorisce Di Francesco che in rovesciata mette dentro, ma il Var interviene e l'arbitro annulla per fallo di Pinamonti sul portiere. Gli ultimi assalti prima del duplice fischio li lanciano Duncan e Cabral, l'Empoli si salva.

Rosso a Luperto e gol di Nico Gonzalez

Si riparte senza cambi e con il gol in scivolata sottoporta di Cabral, ma il fuorigioco di Saponara in precedenza vanifica tutto. La gara prende una svolta in un minuto tra il 57' e il 58' (al 56' ammonito Torreira, era diffidato, salterà il Napoli): Luperto si becca il secondo giallo e viene espulso (proteste accese in tribuna del presidente dell'Empoli Corsi che va direttamente dal designatore Rocchi a chiedere spiegazioni), e dalla punizione che ne segue Nico Gonzalez di testa gira in fondo alla rete, firmando l'1-0. Questa volta il check del Var non interferisce sulla bontà del gol. Andreazzoli mette mano alla formazione con un triplo cambio, entrano Cutrone, Viti e Asllani per risistemare la squadra, l'inerzia però è tutta in favore della Fiorentina che con Saponara e Castrovilli manca per poco il raddoppio. Neanche con l'ingresso di Bajrami l'Empoli crea i presupposti per pareggiare, uscendo dal match e favorendo la gestione del risultato della Viola, che non rischia nulla e porta a casa la decima vittoria casalinga in questo campionato.