Il dossier sui favori arbitrali all’Inter 

Il dossier è lungo e dettagliato. E spiega perfettamente la frase di Pioli su quello che dovrebbe accadere di qui alla fine del campionato perché i conti arbitrali tornino. Nello specifico, a casa Milan ritengono che i nerazzurri abbiano ottenuto favori determinanti nella vittoria per 2-1 sul Sassuolo (sull’1-0 per gli emiliani, Handanovic , pur cercando di evitarlo, abbatte invece Defrel lanciato da solo a rete), in quella per 2-0 a Empoli (sullo 0-0 D’Ambrosio commette fallo su Bajrami , in area, senza che arbitro e var intervengano), nel 3-2 sul Napoli ( Dzeko , già ammonito, non viene ammonito e, di conseguenza espulso, pur fermando con la mano una ripartenza dei partenopei), nella vittoria per 2-1 sul Venezia (il pareggio di Barella , dopo lo 0-1 dei veneti è viziato da un fallo di Dzeko su Modolo , una sbracciata che procura all’avversario un bel bernoccolo, ma sul quale il Var non poteva intervenire perché il Venezia per un attimo aveva riacquistato il possesso palla), nell’1-1 di Torino (l’errore più clamoroso di tutto il campionato: il fallo di Ranocchia su Belotti , solo davanti ad Handanovic ) e infine nella vittoria a Torino contro la Juventus (manca un rigore ai bianconeri per fallo di Bastoni su Zakaria sulla linea e non fuori, come invece decidono al Var ).

Questo per quanto riguarda il campionato. Ma il Milan è rimasto scottato anche in Coppa Italia: all’andata, per via di una trattenuta di Skriniar su Giroud a inizio ripresa, e al ritorno, per il famoso fuorigioco cervellotico di Bennacer, sul quale il Var non aveva l’obbligo di intervenire. A onor del vero, e sempre nella bilancia favori/sfavori, si riconosce anche il gol della Fiorentina da invalidare alla quinta giornata (ma l’Inter comunque vinse 3-1), il primo del Sassuolo nella vittoria degli emiliani a San Siro (l’1-0 di Raspadori nasce da fallo di Berardi su Calhanoglu) e soprattutto il fallo, assai meno netto e quindi molto discutibile, di Giroud su Sanchez che potrebbe aver viziato l’1-1 nel derby di campionato poi vinto in rimonta dai rossoneri.

Contro il Milan

A completare il dossier, ecco gli episodi nei quali, invece, il Milan si è sentito pesantemente e direttamente penalizzato, anche se non sempre i vertici arbitrali hanno dato sostegno alle teorie rossonere. Il gol dell’1-1 annullato contro il Napoli per un fuorigioco di Giroud ritenuto attivo, malgrado il francese fosse a terra; il gol annullato a Messias per un fischio “sbagliato” dell’arbitro che contro lo Spezia non ha concesso il vantaggio; il gol di mani segnato da Udogie che ha regalato il pareggio all’Udinese. Tutte situazioni che il Milan non ha ancora digerito. E che ritiene discriminanti in un arrivo in volata come quello che ci apprestiamo a vivere.