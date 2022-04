Atalanta-Torino 4-4, il tabellino

BERGAMO - Pari spettacolare per il Torino in casa dell'Atalanta: termina 4-4- Granata subito avanti con Sanabria, l'Atalanta replica con Muriel e sorpassa con De Roon, poi è il Torino a pareggiare e sorpassare con la doppietta di Lukic (la seconda rete su rigore, nella ripresa) e a trovare l'allungo con l'autorete di Freuler. L'Atalanta accorcia con Pasalic e pareggia con Muriel, quest'ultimo su un calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Zima in area rivisto al Var.