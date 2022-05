La provocazione: perché la Juve deve tifare Scudetto all'Inter

TORINO - Visto l'affetto che il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha dichiarato di avere per l'Inter per via di Marotta e Zhang, non ci sono dubbi su quello che possa pensare il numero uno bianconero sull'esito finale del campionato. Per il resto del mondo juventino, la situazione attuale della Serie A provoca sensazioni miste di rabbia, provocazione e consolazione visto e considerato che c'è un motivo ben chiaro nell'interessarsi a chi la spunterà nel duello tutto milanese. In tanti si augurano trionfi il Milan, togliendo a Inzaghi e compagni la gioia di un Triplete all'italiana, ma c'è chi guarda oltre e invece, in maniera controintuitiva, spera paradossalmente che l'Inter faccia filotto.