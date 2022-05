Bologna-Sassuolo 1-3: doppietta di Scamacca, battuto Mihajlovic

BOLOGNA - Il Sassuolo torna a vincere e lo fa nel derby emiliano contro il Bologna, battuto 3-0 al Dall'Ara. Dopo tre sconfitte e un pareggio i neroverdi di Dionisi si riscattano e conquistano i tre punti grazie alla doppietta di Scamacca, che sale a quota 16 gol in campionato, e alla fantastica rovesciata di Berardi. In difficoltà i rossoblù di Mihajlovic, che non riescono a rendersi pericolosi e che trovano il gol solo al 90' con il rigore di Orsolini.

Bologna-Sassuolo, tabellino e statistiche Scamacca porta in vantaggio il Sassuolo Il lunch match della 37ª giornata di Serie A propone il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo al Dall'Ara. Nessuna delle due squadre ha più nulla da chiedere al campionato, ma entrambe sono a caccia di riscatto dopo gli ultimi risultati con i rossoblù reduci dalla sconfitta con il Venezia e i neroverdi da un solo punto conquistato nelle ultime quattro partite con il pareggio contro l'Udinese. Mihajlovic, premiato come miglior allenatore del mese di aprile, punta sulla coppia formata da Orsolini e Arnautovic mentre Dionisi si affida a Berardi, Raspadori e Junior Traoré alle spalle di Scamacca. Prima mezz'ora di partita molto complicata con le squadre bloccate che creano pochissime occasioni. La partita si accende negli ultimi dieci minuti, con Scamacca che al 35' sblocca il risultato con un colpo di testa su corner. Il vantaggio infonde fiducia al Sassuolo che si lancia in avanti e sfiora in più occasioni il raddoppio. Al 37' ci prova Raspadori ma Theate è provvidenziale nel deviare il suo tiro, poi al 43' tocca a Frattesi con Skorupski costretto a superarsi per proteggere la sua porta. Prima del fischio dell'arbitro ci prova anche Berardi che manda in confusione la difesa rossoblù con i suoi dribbling ma il suo tiro viene bloccato da Skorupski. Si chiudono così i primi quarantacinque minuti, con il Sassuolo in vantaggio e un Bologna in netta difficoltà.