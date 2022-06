Serie A 2022-2023, Casini entusiasta sul calendario: "Abbiamo soddisfatto i tifosi"

TORINO - La Serie A è pronta a ripartire. La stagione 2022-2023 è alle porte e il presidente di Lega, Lorenzo Casini, rende note tutte le novità per rendere il prodotto calcio italiano ancora più appetibile: "La spettacolarità dello scorso Campionato ci ha spinto a compiere un ulteriore sforzo per renderlo ancora più avvincente, anche grazie a una tempistica di pubblicazione dei calendari e di ripartizione dei blocchi degli anticipi e posticipi che recepisce le richieste raccolte in questi mesi dai tifosi". La nuova Serie A è stata presentata con netto anticipo (50 giorni prima dell'inizio delle ostilità) rispetto alle tempistiche delle ultime stagioni. Un lavoro certosino della Lega grazie al quale "i club potranno pianificare al meglio preparazione e trasferte". La Lega di Serie A definirà quindi in sette finestre giorni e orari di gare del campionato 2022-2023, considerando soprattutto la partecipazione dei club italiani alle Coppe Europee e alla Coppa Italia. Lo fa sapere la stessa Lega con un comunicato pubblicato sui canali ufficiali: primo appuntamento dunque fissato per il 30 giugno, con anticipi e posticipi dalla prima alla quinta giornata, poi il 30 agosto (6ª-16ª), il 24 ottobre (17ª-21ª), il 10 novembre (22ª-29ª), il 21 marzo (30ª-34ª), il 28 aprile (35ª-37ª) e il 29 maggio (38ª). Lo stesso presidente Casini aggiunge inoltre che anticipare tempistica e struttura del calendario ha richiesto un lavoro extra di tutti i collaboratori e ringrazia "L'Ad Andrea Butti e tutto il personale della Lega coinvolto". La Lega Serie A si allinea così alle top leghe europee come la Premier League, riuscendo inoltre a stabilire un numero di blocchi di ripartizione delle giornate di Campionato (7) inferiore a quello previsto nella massima divisione inglese (10).