Calendario Serie A: orario del sorteggio e dove vederlo in tv

TORINO - Tutto pronto per il sorteggio del calendario della Serie A 2022-23, con la cerimonia in programma alle ore 12 di oggi (24 giugno). Il nuovo campionato e la conseguente a 'caccia' al Milan campione d'Italia scatterà nel week end del 13-14 agosto (non era mai accaduto che il torneo iniziasse così presto), in anticipo rispetto al solito perché il campionato andrà in pausa tra novembre e dicembre, quando andrà in scena il Mondiale in Qatar (il primo invernale della storia). La chiusura delle ositilità è invece prevista per il 4 giugno (non si arrivava così 'lunghi' dal 2001, quando a sconvolgere il calendario furono le Olimpiadi di Sidney e la Roma si laureò campione d'Italia addirittura il 17 giugno. La novità principale del prossimo campionato sarà il ritorno dello spareggio in caso di arrivo a pari punti per assegnare lo scudetto e per decidere le retrocessioni: rimarrà invece in vigore la regola dei confronti diretti per quel che concerne i piazzamenti e, pertanto, la qualificazione alle coppe europee.