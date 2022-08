TORINO - La Serie A si prepara a tornare con le sue emozioni e le novità che ha portato il calciomercato. Si parte sabato 13 agosto con i campioni d'Italia del Milan che daranno inizio alla nuova stagione a San Siro contro l'Udinese, contemporanemente, al Ferraris, andrà in scena Sampdoria-Atalanta, le prime. Si gioca anche a Ferragosto per un avvio subito scoppiettante con tanti incroci interessanti: vediamo gara per gara tutte le probabili formazioni.