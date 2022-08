Guizzo di Nzola e lo Spezia batte l'Empoli 1-0

LA SPEZIA - Al Picco si parte con uno spareggio salvezza tra due squadre reduci dalla grande impresa di restare in Serie A della scorsa stagione e che hanno proseguito quasi in parallelo, cambiando gli allenatori Thiago Motta e Andreazzoli con Gotti e Zanetti. Uno scontro diretto dunque, ma proposto al primo turno e comunque giocato come se fosse l'ultimo da entrambe le squadre, disposte a darsi battaglia sin dal primo minuto. La spunta lo Spezia, che si impone 1-0 sull'Empoli grazie al guizzo di Nzola .

L'Empoli gioca, lo Spezia colpisce con Nzola

Prima frazione combattuta al Picco, con l'Empoli che "gioca di più" e lo Spezia che in maniera più pratica cerca la verticalizzazione giusta per far male alla difesa avversaria. Toscani pericolosi con Lammers, Bajrami e Destro, liguri che collezionano una sola vera palla gol con Caldara, che la spreca malamente. Poi l'acuto al minuto 36, quando Bourabia trova l'imbucata giusta per Nzola, che con un gran diagonale sorprende Vicario, trafitto sotto le gambe.