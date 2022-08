Lazio-Inter 3-1, il tabellino

ROMA - All'Olimpico la Lazio di Maurizio Sarri batte 3-1 l'Inter di Simone Inzaghi. Ad aprire le danze ci pensa Felipe Anderson nel primo tempo. Nella ripresa arriva il pareggio nerazzurro con Lautaro Martinez. I biancocelesti conquistano la vittoria con le reti di Luis Alberto e di Pedro per il 3-1 finale. L'Inter rimane a quota 6 punti in classifica, scavalcata proprio dalla Lazio con 7 punti.