Milan-Bologna 2-0: Leao e Giroud, Pioli primo. Pari Spezia-Sassuolo

L' asse De Ketelaere-Leao-Giroud stende il Bologna e il Milan fa festa a San Siro. Il belga, titolare sulla trequarti di Pioli, innesca il portoghese per il primo gol, al raddoppio invece ci pensa il francese con una bellissima volée (assist di Leao). Dopo il pari di Bergamo i rossoneri ritrovano la via della vittoria e salgono a 7 punti, primi in classifica insieme a Lazio, Torino e Roma, in attesa del Napoli. Finisce 2-2 invece tra Spezia e Sassuolo : Frattesi apre, ma Nzola (rigore) e Bastoni ribaltano tutto prima del timbro di Pinamonti, che si sblocca con la nuova maglia.

Sulla trequarti del Milan c'è De Ketelaere dal 1' che ci mette appena 21' per entrare con forza nel match: palla per Leao che batte sul primo palo Skorupski . Primo gol stagionale per l'attaccante e primo assist in rossonero per il belga. Da Kalulu e Messias arrivano altri due spaventi del primo tempo per il Bologna, poi il Milan va in gestione e i ritmi si abbassano. Nel recupero, prima del duplice fischio, ancora Leao e De Ketelaere sfiorano il raddoppio, che però arriva nella ripresa: al 58' Leao inventa e Giroud che con una bella e precisa volée insacca all'angolino il 2-0 . La reazione del Bologna è tutta nel palo colpito da Sansone, troppo poco per impensierire Maignan. Pioli concede minuti anche ad Adli che va vicino al tris, bravo Skorupski. È una delle ultime emozioni, a San Siro fa festa il Milan.

Spezia-Sassuolo 2-2

Dopo il primo pericolo targato Nzola, al 27' si blocca la partita: Kyriakopoulos, che poco prima s'era messo in proprio con un diagonale parato da Dragowski, si libera sul fondo e crossa per Frattesi, bravissimo ad inserirsi a centro area e ad incornare in porta il gol del vantaggio. Botta e risposta dello Spezia, al 30' è già 1-1 con Bastoni: il sinistro schiacciato a terra si impenna e finisce all'incrocio. Poco prima dell'intervallo arriva l'episodio che ribalta il risultato: la gomitata di Ferrari in mischia su Hristov sfugge all'arbitro, non al Var. È rigore, dal dischetto Nzola non sbaglia e fa 2-1 in pieno recupero (49'). Al 50' un errore clamoroso di Dragowski e Caldara, che non si intendono, apre la strada a Pinamonti che si ritrova da solo, senza portiere e con la porta spalancata per firmare la rete del 2-2, la prima in maglia neroverde. È il timbro che indirizza la partita verso il pareggio finale perché, nonostante l'espulsione di Ekdal che in quindici minuti prende due gialli e lascia lo Spezia in dieci, il Sassuolo non riesce a sfruttare la superiorità numerica, sbattendo sulla resistenza difensiva degli uomini di casa.

Tabellino Spezia-Sassuolo