Dybala trascina la Roma con una doppietta. L'Inter travolge la Cremonese

L' Inter dimentica la sconfitta subita sul campo della Lazio e batte la Cremonese con un secco 3-1. Risultato simile (3-0) per la Roma , che trascinata da Dybala , si sbarazza del Monza ed ottiene la terza vittoria in campionato. Tutto facile per i nerazzurri e i giallorossi, che superano agevolmente le due neo promosse e volano in classifica. Gli uomini di Inzaghi sbloccano il risultato con Correa (secondo gol in campionato), raddoppiano con Barella e chiudono la gara con Lautaro Martinez. Nel finale rete di Okereke. I giallorossi chiudono la pratica Monza nei primi quarantacinque minuti, grazie alla doppietta di Dybala , che raggiunge quota cento gol in serie A. Nella ripresa arriva anche la rete di Ibanez. Esordio con la maglia giallorossa per Belotti.

Inter-Cremonese 3-1

Partenza a razzo dei nerazzurri, che prima sfiorano il gol con un calcio di punizione battuto da Di Marco (palla di un soffio al lato), poi sbloccano il risultato all'undicesimo: corner per la Cremonese battuto corto da Ascacibar, Di Marco si inpossessa della sfera e fa partire la ripartenza nerazzurra; Radu si supera su Dzeko, ma non può nulla sulla ribattuta di Correa. Secondo gol in campionato per l'argentino. Passano cinque minuti e Calhanoglu sfiora il raddoppio con una conclusione pericolosa che si perde al lato. La Cremonese si getta in attacco con coraggio, sfiora il gol con Pickel (tiro ravvicinato respinto da Handanovic), ma al 37' subisce la seconda rete: Barella, con uno splendido tiro al volo, trasforma in oro un assist di Calhanoglu. Nella ripresa la Cremonese spinge sull'acceleratore e nel primo quarto d'ora fallisce tre occasioni, due con Dessers (una clamorosa con una rovesciata da pochi passi) e una con Aiwu. L'Inter soffre, ma nel finale sale in cattedra: Inzaghi inserisce Lautaro Martinez, che ad un quarto d'ora dalla fine chiude la partita. Anche stavolta tutto nasce da un corner a favore della Cremonese: sulla ripartenza, l'argentino si invola davanti a Radu e lo batte in diagonale. Nel finale gol della bandiera per la Cremonese segnato da Okereke, con un gran destro a girare dal limite dell'area.

Roma-Monza 3-0

Il Monza prova a giocare senza timori reverenziali, con un buon possesso palla e con tanti uomini nella metà campo giallorossa. Un atteggiamento che però si dimostra controproducente. Al diciottessimo, basta infatti una semplice spizzata di Abraham per lanciare Dybala tra le maglie larghissime della difesa brianzola. L'argentino ringrazia e batte Di Gregorio, segnando la prima rete con la maglia giallorossa. Il copione non cambia: gli uomini di Stroppa continuano a palleggiare, la Roma si difende (senza troppi affanni) e riparte. Dopo un tentativo in spaccata di Petagna, Mourinho perde Kumbulla (sostituito da Smalling) per infortunio. Al 32' arriva il raddoppio, con un'azione fotocopia della prima rete: lancio lungo per Abraham, che sfrutta un entrata a vuoto di Marrone, corsa sfrenata del centravanti e tiro respinto da Di Gregorio, sulla ribattuta si avventa Dybala che metta a segno il suo gol numero 100 in serie A. Nella ripresa la Roma spinge sull'acceleratore e al decimo sfiora il terzo gol con una gran giocata di Abraham. Passano cinque minuti e Ibanez svetta altissimo su un corner di Pellegrini, schiacciando alle spalle di De Gregorio, il pallone del 3-0. Quattordicesimo gol, dall'inizio dell'anno solar,e su azione da palla inattiva per la Roma. Nel finale entra in campo anche Belotti, che esordisce con la maglia giallorossa e sfiora dopo pochi minuti la quarta rete, calciando addosso a Di Gregorio. La Roma ottiene la terza vittoria in campionato. L'unica nota stonata arriva dall'infermeria. Dopo gli infortuni di Wijnaldum e Zaniolo, anche Kumbulla ed El Shaarawy sono costretti ad uscire per problemi fisici.

