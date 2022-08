Diretta Napoli-Lecce ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Archiviato lo 0-0 in casa della Fiorentina, il Napoli vuole ritrovare i tre punti e stasera, alle ore 20.45, allo stadio Diego Armando Maradona ospita il Lecce nel turno infrasettimanale valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A. Dopo le belle e convincenti vittorie contro Hellas Verona (5-2) e Monza (4-0), la squadra di Luciano Spalletti è incappata nel pareggio a reti inviolate del Franchi. Vincendo contro i salentini, i campani tornerebbe in vetta agganciando la Roma in vista del big match di sabato sera contro la Lazio all'Olimpico. La formazione di Marco Baroni, invece, dopo le sconfitte contro Inter (2-1) e Sassuolo (1-0), ha conquistato i primi punti in classifica fermando sull'1-1 l'Empoli al Via del Mare lo scorso turno.