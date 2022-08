La Sampdoria frena la Lazio, la Fiorentina va ko. Pari Empoli-Verona

Il ritorno al gol di Gabbiadini dopo 237 giorni (non segnava dal 6 gennaio scorso) beffa la Lazio di Sarri al 92' e fa tirare un sospiro di sollievo alla Sampdoria di Giampaolo. I biancocelesti frenano a Marassi, nonostante il vantaggio di Immobile. La gestione dell'1-0 nel secondo tempo regge quasi fino alla fine, poi la zampata dell'attaccante dà l'1-1 ai blucerchiati. La Lazio così sale a 8 punti, a meno due dalla Roma. Finisce 1-1 anche tra Empoli e Verona: Kallon risponde a Baldanzi. Vittoria invece per l'Udinese di Sottil padre contro Sottil figlio: decisiva la rete di Beto nel primo tempo, va ko la Fiorentina.

Classifica Serie A Sampdoria-Lazio 1-1: Dopo un paio di conclusioni velenose di Felipe Anderson, al 21' la Lazio passa: invenzione meravigliosa di Milinkovic che col tacco e senza guardare lancia in profondità Immobile, glaciale davanti ad Audero. I biancocelesti sfiorano il raddoppio poco dopo con Zaccagni e Immobile, che colpisce il palo, la Samp invece alla mezz'ora protesta per un rigore non dato dall'arbitro Aureliano, nonostante l'on-field review (contatto Marusic-Quagliarella). Prima dell'intervallo Provedel è miracoloso su Quagliarella e salva la Lazio, che perde Felipe Anderson (dentro Pedro). Giampaolo prova a dare una scossa con l'ingresso di Djuricic e Gabbiadini nel secondo tempo, ma è Rincon a testare ancora i riflessi di Provedel, attento in tuffo. Sarri invece inserisce Cancellieri, Basic, Marcos Antonio e Gila (esordio). L'occasione la Samp se la crea nel recupero, al 92': imbucata per Gabbiadini che controlla e calcia, trovando l'angolo alle spalle di Provedel per l'1-1. L'attaccante blucerchiato non segnava dal 6 gennaio scorso, Lazio beffata sul gong. Tabellino Sampdoria-Lazio

Udinese-Fiorentina 1-0 La gara si sblocca al 17': la pressione di Deulofeu è efficace e Venuti, attaccato, perde palla. L'ex Milan vede e serve Beto che a porta libera mette dentro l'1-0. Ancora Beto e Lovric hanno la chance del raddoppio, ma la sprecano. La Fiorentina invece si rende pericolosa con Quarta, Barak e Cabral, ma regge il muro bianconero. Nella ripresa sono poche le emozioni e bassi i ritmi di gioco, non arrivano sussulti. La squadra di Italiano non trova la via del pari neanche con gli ingressi di Jovic e Ikoné e non rompe il digiuno da gol: altro 0 sul tabellino, esultano i friuliani. Tabellino Udinese-Fiorentina