Cremonese-Sassuolo 0-0: primo punto per Alvini

CREMONA - Primo punto in Serie A per la Cremonese e terzo pareggio di fila per il Sassuolo. È questo il risultato della sfida allo stadio Giovanni Zini, che si è chiusa senza reti. I neroverdi ci provano ma la difesa dei padroni di casa e soprattutto Radu impediscono il gol. Alvini conquista il primo punto in campionato mentre Dionisi, senza Berardi, sale a 6 punti.

Cremonese-Sassuolo 0-0, tabellino e statistiche Primo tempo senza gol La domenica di Serie A si apre con la sfida tra Cremonese e Sassuolo allo stadio Giovanni Zini. I padroni di casa sono a caccia dei primi punti in campionato, dopo quattro sconfitte nelle prime quattro giornate, mentre i neroverdi sono reduci dal buon pareggio contro il Milan. Nessuna sorpresa da parte di Alvini, che schiera la stessa formazione con la coppia d'attacco Dessers-Okereke. Dionisi è invece costretto a lanciare Laurienté titolare, visto l'infortunio di Berardi. La prima palla gol dopo soli tre minuti è del Sassuolo, ed è proprio Laurienté a servirla a Pinamonti che di testa sfiora la porta. La Cremonese prova a reagire e al 15' è Zanimacchia a sfiorare il gol con la sua conclusione in area. Partita molto equilibrata, con entrambe le squadre che provano ad attaccare e che si difendono bene. Al 34' Dessers salta Erlic e batte Consigli, ma la gioia dei padroni di casa dura poco: il gol è annullato per posizione di fuorigioco. Reazione del Sassuolo nel finale, prima con Kyriakopoulos fermato dalla grande parata di Radu e poi con il lancio di Pinamonti per Lopez che però davanti al portiere sbaglia. I primi quarantacinque minuti si chiudono senza reti.