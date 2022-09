Pagelle Udinese-Inter: Bastoni e De Vrij disastrosi. Inzaghi colleziona errori

BECAO 6.5 Altra prestazione difensiva perfetta.

BIJOL 7 Sottil lo recupera e rimette subito in campo. Fiducia ripagata con il primo gol in A in un’altra gara da applausi.

PEREZ 6 Inizia con un fallo evitabile che permette a Barella di aprire le danze su punizione. Poi cresce senza sbavature.

Sottil: "Abbiamo vinto anche con le punte in marcatura su Brozovic"

PEREYRA 6.5 La sua punizione provoca il gol del pari. Trova giocate interessanti, anche se cala nel secondo tempo. Ehizibue (24’ st) 6 Mette pressione sul lato destro andando vicino anche al gol.

LOVRIC 7 Il più pericoloso dei centrocampisti bianconeri con inserimenti e conclusioni dal limite. Arslan (35’ st) 6.5 Entra e trova la rete che chiude il match.

WALACE 6.5 Gestisce alla perfezione una valanga di palloni.

MAKENGO 6 Partita di quantità nella mediana di Sottil. Non ancora al meglio fisicamente. Samardzic (16’ st) 6 Dà il suo contributo nel finale.

Udinese-Inter 3-1: Barella non basta, Sottil trionfa in rimonta

UDOGIE 6.5 Vince il duello con Dumfries, facendo bene in entrambe le fasi di gioco. Ebosse (35’ st) ng.

BETO 6 Qualche strappo in una partita con pochi palloni a disposizione. Success (24’ st) 6 Una mezz'ora scarsa per partecipare alla festa bianconera.

DEULOFEU 7 Il palo gli nega la prima esultanza stagionale, al bacio i cross per le reti di Bijol e Arslan.

ALL. SOTTIL 7.5 La 5ª vittoria di fila è la ciliegina su una torta decisamente buonissima, per la miglior partenza in A nella storia dell’Udinese.