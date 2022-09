Inter, avanti con Inzaghi

I numeri, innanzitutto. Era dal 2011/2012 che l’Inter non perdeva tre partite nelle prime sette giornate. Prima ancora era accaduto - in epoca recente - nel 1998/99 e nel 2000/01 e in tutte e tre le occasioni si sono verificati due eventi: l’allenatore che ha iniziato la stagione non l’ha conclusa e la squadra non si è mai piazzata tra le prime quattro in classifica. Le statistiche non rappresentano una verità assoluta ma certificano la portata della crisi che sta attraversando l’Inter. Siccome però non è il momento di fare processi sommari, dalla società è filtrata una decisa conferma per Simone Inzaghi. La questione allenatore non esiste, viene sottolineato. Perché a Inzaghi è stato rinnovato il contratto fino al 2024 a fine stagione (sull’onda dei due trofei vinti nel primo anno a Milano, non va dimenticato); perché l’assenza di Lukaku è un bell’alibi da portare davanti a qualsiasi giudice e perché, dopo tutto, la squadra arrivava da due vittorie e affrontare un’Udinese riposata dopo il primo duplice tour de force tra campionato e Champions aveva tutto per essere un bel trappolone. In cui l’Inter è caduta dentro soprattutto per colpe sue, come sottolineato pure da Samir Handanovic che a fine gara ha parlato a nome di tutti: «Abbiamo sbagliato troppo, non abbiamo avuto ritmo e la loro intensità era più forte della nostra: l’Udinese ha vinto tutto quello che c’era da vincere in una partita, dai duelli alle seconde palle. Come sempre dopo le sconfitte ti devi mettere a lavorare sul campo perché è l’unica via d’uscita. E in campo andiamo noi giocatori e l’allenatore, quindi poche chiacchiere e al lavoro».