Chi corre di più in Serie A? Juve, solo Locatelli e Gatti nella Top 50

Le prestazioni dei giocatori della Juve

La Top ten di questa speciale classifica, non vede calciatori della Juventus. Il primo giocatore che compare è il difensore Federico Gatti - al 14º posto - con una media per partita di 10 km e 963 metri. Per trovare un altro bianconero nei primi cinquanta posti, bisogna scendere fino al 36º posto occupato da Manuel Locatelli. Fuori dai primi cinquanta calciatori più performanti c’è il francese Adrien Rabiot - 10 km e 338 metri in media - che occupa il 54º posto. Prima di lui, il neo acquisto Bremer - 51º in graduatoria con 10 km e 368 metri.