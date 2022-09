TORINO - La Serie A si è messa in pausa per fare spazio agli impegni delle nazionali, compresi quelli dell'Italia di Mancini, impegnata contro l'Inghilterra e l'Ungheria. Dopodiché tornerà il campionato fino alla nuova sosta per il Mondiale. La Lega di A ha già ufficializzato il calendario fino alla 16ª giornata con l'assegnazione televisiva a Dazn e Sky. Vediamo nel dettaglio turno per turno e dove, quando e a che ora seguire tutte le prossime partite.