Juve-Bologna, la diretta della partita

TORINO - Dopo un settembre da incubo, la Juve di Allegri cerca di ripartire in campionato con una vittoria. I bianconeri ricevono il Bologna di Thiago Motta all'Allianz Stadium per l'ottavo turno di Serie A e vogliono tornare al successo, che manca dal 31 agosto (dal 2-0 allo Spezia). La Juve ha la possibilità di sorpassare Inter e Sassuolo, raggiungere il settimo posto a quota 13 punti e avvicinarsi quindi alla parte più alta della classifica di Serie A. Il Bologna invece vuole allontanarsi dalla zona retrocessione ed è reduce dal ko casalingo con l'Empoli prima della sosta per le nazionali. Segui in tempo reale sul nostro sito la sfida tra Juve e Bologna.

La diretta di Juve-Bologna 21:25 40' - Prima parata di Szczesny Cross di Lykogiannis dalla sinistra, inserimento e colpo di testa di De Silvestri sul secondo palo: Szczesny blocca a terra senza problemi. 21.16 31' - Ci prova Lykogiannis Il calciatore del Bologna ci prova su punizione da lunga distanza: il pallone finisce alto sopra la traversa di Szczesny. 21:15 30' - Skorupski salva su Milik Tiro al volo di Milik al centro dell'area di rigore, Skorupski è bravissimo a ribattere la conclusione del centravanti bianconero. 21.09 24' - GOL DELLA JUVE: 1-0 La Juve sblocca il risultato grazie al gol di Kostic che, su assist di Vlahovic, batte Skorupski in diagonale di mancino. 20:58 13' - Prima occasione per la Juve Cross di Kostic dalla sinistra per McKennie che, tutto solo in mezzo all'area, colpisce di testa. Parata centrale di Skorupski. 20:54 9' - Juve molto alta La Juve gioca i primi minuti con un baricentro molto alto. Tiene il possesso della palla ma non riesce a trovare spazi in avanti. 20:45 1' - Inizia la partita Fischio d'inizio all'Allianz Stadium. E' iniziata la partita tra Juventus e Bologna. 20:33 Le parole di Allegri Ecco le parole di Allegri a Dazn prima della partita: "Tutti dobbiamo fare meglio. Siamo indetro in campionato e abbiamo perso due partite in Champions. Abbiamo una gara difficile contro il Bologna, squadra che corre e pressa. 4-4-2? In questo momento abbiamo dei rientri importanti come Rabiot, Locatelli e Alex Sandro. Paredes ha fatto tante partite ed è stato in nazionale, stasera sarà un ottimo cambio. Abbiamo tante partite nei prossimi giorni e c'è bisogno di tutti. Milik? Sta facendo bene. Ma non lo scopriamo ora, è un giocatore molto bravo a giocare a calcio e fare il centravanti. Bravo a girare dietro la punta, è di aiuto anche a Vlahovic". 20:17 Le parole di Rabiot "Difficoltà dell'ultimo mese? Avevamo iniziato bene ma poi abbiamo perso un po' di compattezza e voglia di difendere tutti insieme. Abbiamo mollato un po' e adesso dobbiamo ritrovare la forma di inizio stagione. Sono contento di essere tornato per dare il mio contributo alla squadra". Lo ha dichiarato Rabiot ai microfoni di Dazn prima della sfida con il Bologna. 19:47 La formazione ufficiale del Bologna BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Sosa, Bonifazi, Lykogiannis; Schouten, Dominguez; Soriano, Orsolini, Sansone; Arnautovic. Allenatore Motta. 19:42 La formazione ufficiale della Juve Ecco la formazione ufficiale della Juve con il 4-4-2: Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. 19:36 Juve, contestazione dei tifosi prima della partita Contestazione degli ultrà bianconeri al J Hotel e all’ingresso dello Stadium prima della sfida contro il Bologna: cori contro la squadra, soprattutto contro Bonucci.