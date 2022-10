Bologna-Sampdoria 1-1: Djuricic risponde a Dominguez

BOLOGNA - Dejan Stankovic esordisce con un pareggio sulla panchina della Sampdoria. Il nuovo tecnico blucerchiato ferma sull' 1-1 il Bologna di Thiago Motta , ex compagno di squadra ai tempi dell'Inter. Padroni di casa in vantaggio a fine primo tempo con Dominguez (che prima dell'intervallo prende anche una traversa), pareggio ospite nella ripresa con Djuricic.

Dominguez sblocca il risultato

Ritmi bassi e poche emozioni nei primi venticinque minuti di gioco. I padroni di casa (che al 18' perdono Lykogiannis per infortunio, sostituito da De Silvestri), provano a fare la partita, ma non sembrano incidere. I blucerchiati si difendono con ordine, provando a ripartire in contropiede. Il Bologna rompe l'equilibrio al 32' grazie a Dominguez, che da sottomisura insacca con un bolide dopo una corta respinta di Audero su tiro di Aebischer. Il centrocampista argentino sfiora il raddoppio prima dell'intervallo, con una conclusione che si stampa sulla traversa.

Djuricic regala il primo punto a Stankovic

La ripresa inizia con un cambio nella Sampdoria: Stankovic inserisce Gabbiadini per Leris, poi dopo pochi minuti entra anche Vieira per Villar. I blucerchiati partono forte e al nono si vedono annullare un gol: splendida palla filtrante di Djuricic per Caputo che, solo davanti a Skorupski, lo supera senza problemi. L'ex attaccante del Sassuolo era però in netta posizione di fuorigioco. Gli uomini di Stankovic provano a spingere sull'acceleratore: al 25' il tecnico inserisce Quagliarella per Sabiri e due minuti più tardi arriva il pareggio: cross al centro di Bereszynski, Lucumì anticipa Skorupski ribattendo corto nella zona di Leris, che tenta la conclusione. Il tiro si trasforma in assist per Djuricic, che di testa mette dentro a porta vuota. Thiago Motta prova a correre ai ripari e inserisce Ferguson al posto di Schouten e Sansone per Orsolini. Sei minuti dopo (al 79') entrano Zirkzee e Soriano per Arnautovic e Dominguez. Stankovic risponde con Verre per Djuricic. I padroni di casa, tra i fischi del Dall'Ara, provano inutilmente a creare occasioni da gol. Ma la difesa della Sampdoria regge bene: finisce 1-1.