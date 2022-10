Serie A, Augusto e Marí trascinano il Monza. Salernitana al fotofinish sul Verona

MONZA - La domenica pomeriggio della nona giornata del campionato di Serie A si apre con la vittoria del Monza di Raffaele Palladino . Dopo i preziosi successi contro Juve e Sampdoria , i biancorossi brianzoli calano il tris superando anche lo Spezia . I padroni di casa sbloccano il risultato al 32' con il diagonale mancino di Carlos Augusto per poi chiudere la pratica al 63' con una deviazione vincente di Pablo Marí su calcio d'angolo. Con questa vittoria, i brianzoli salgono a quota 10 punti . Secondo ko di fila per lo Spezia di Gotti .

Dia fa impazzire l'Arechi

La Salernitana supera il Verona per 2-1 in una gara sconsigliata ai deboli di cuore. I padroni di casa colpiscono al 18' con Piatek ma vengono raggiunti nella ripresa da Depaoli che, al 56', è abile a sfruttare una mischia in area granata. La squadra di Cioffi spinge ma quando ormai il pareggio sembra inevitabile, al 95' Dia trova il guizzo vincente nell'area del Verona. Finale convulso: ne fa le spese Radovanovic, espulso, ma l'Arechi può fare festa.

