Verona-Milan, la diretta: iniziata la partita

VERONA - Il Milan di Pioli è impegnato sul campo del Verona nel decimo turno di Serie A . La formazione rossonera, in campionato, viene dalla vittoria casalinga contro la Juve ed è al quinto posto con 20 punti mentre l'Hellas è reduce da 4 sconfitte di fila ed è in terzultima posizione con appena 5 punti all'attivo. Segui la partita tra Verona e Milan in diretta sul nostro sito.

20:45

1' - INIZIA LA PARTITA

Fischio d'inizio al Bentegodi per la sfida tra Verona e Milan.

20:42

Verona-Milan, le parole di Pioli

"Adli titolare? Bisogna dare tempo a questi ragazzi di adattarsi. E' sempre stato molto attento e disponibile, credo abbia le giuste caratteristiche per stasera. Sa giocare tra le le linee, sa mandare in porta i compagni. Giroud? Nessuno è irrinunciabile, solo il gioco di squadra. Giroud sta bene, presto arriverà anche il momento per Rebic e Origi per partire dall'inizio". Lo ha detto Pioli a Dazn prima di Verona-Milan.

20:31

Verona-Milan, le parole di Gabbia

"Sicuramente non è facile farsi trovare pronti, ma ogni squadra ha bisogno che i singoli diano il loro meglio. Il nostro mister è molto bravo in questo, il nostro obiettivo e non far rimpiangere i titolari. Siamo concentrati sulla partita". Lo ha dichiarato Gabbia a Dazn prima della sfida.

20:17

Milan imbattuto in trasferta nel 2022

La formazione di Pioli è imbattuta in trasferta in Serie A nel 2022. In 13 gare esterne ha collezionato nove vittorie e quattro pareggi. E' l'unica squadra imbattuta fuori casa nei top cinque campionati d'Europa in questo anno solare.

19:40

La formazione ufficiale del Milan

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Adli, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

19:42

La formazione ufficiale del Verona

Verona (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Magnani, Hien; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Verdi, Hrustic; Henry.