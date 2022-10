Diretta Roma-Napoli ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Sarà una serata di grande calcio all'Olimpico. Alle 20.45, infatti, Roma e Napoli si sfidano per l'11° turno del campionato di Serie A. Mourinho contro Spalletti, Abraham contro Osimhen: è veramente tanta la carne al fuoco per questo big match. I giallorossi, quarti in classifica con 22 punti, sono reduci da tre vittorie consecutive (Inter, Lecce e Sampdoria). Gli azzurri, invece, che guidano la truppa con 26 punti, sono ancora imbattuti in questa stagione. Kvaratskhelia e compagni sono partiti alla grande vincendo le quattro sfide di Champions League fin qui giocate e incappando solamente in due pareggi, consecutivi, in campionato contro Fiorentina (0-0) e Lecce (1-1). Per il resto un percorso netto che fa sognare i tifosi partenopei. La Roma ha vinto solo una delle ultime otto sfide contro il Napoli in campionato (3N, 4P): 2-1 il 2 novembre 2019; da allora tre successi partenopei seguiti da due pareggi. Le due squadre potrebbero pareggiare tre match di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1994 e il 1995.