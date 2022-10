Diretta Sassuolo-Verona ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - Il Sassuolo di Dionisi riceve il Verona di Bocchetti tra le mura casalinghe del Mapei Stadium nel Monday Night dell'11ª giornata di Serie A. La formazione neroverde, che attualmente si trova a quota 12 punti in classifica, punta a riscattare le due sconfitte consecutive contro Inter (2-1) e Atalanta (2-1): l'ultimo successo in campionato risale infatti a inizio di ottobre (il 5-0 interno contro la Salernitana). Discorso ben diverso per gli scaligeri, terzultimi a quota 5 punti. I gialloblù hanno vinto l'ultima partita in questo campionato addirittura lo scorso 4 settembre (2-1 contro la Sampdoria): da quel momento in poi sono arrivate 5 sconfitte consecutive (Lazio, Fiorentina, Udinese, Salernitana e Milan). Bocchetti necessita di punti per provare a smuovere le acque in fondo alla classifica.