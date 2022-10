Serie A, classifica a confronto: dove erano Juve e Torino. Il Napoli? Uguale!

Il gol di Fagioli contro il Lecce ha regalato alla Juventus tre punti importanti per il morale - dopo l'eliminazione dalla Champions - ma anche e soprattuto per la classifica: quella del Via del Mare è la terza vittoria consecutiva per la squadra di Allegri in campionato e porta i bianconeri a quota 22, a due lunghezze dalla Lazio attualmente quarta. Dopo dodici giornate, il saldo rispetto alla passata stagione resta positivo (+4 punti). Un anno fa il dodicesimo turno aveva visto l'affermazione della Juve contro la Fiorentina, una gara decisa dalla rete di Cuadrado grazie alla quale i bianconeri poterono rialzare la testa dopo le sconfitte con Sassuolo e Verona.