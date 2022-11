Diretta Roma-Lazio ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Sale l'attesa per il derby della Capitale. Alle ore 18, lo stadio Olimpico sarà il teatro della sfida tra la Roma di José Mourinho e la Lazio di Maurizio Sarri. I giallorossi, che hanno conquistato i playoff per accedere agli ottavi di Europa League, in campionato dopo il ko interno contro il Napoli hanno subito rialzato la testa superando nel finale per 3-1 l'Hellas Verona. Settimana piuttosto difficile, invece, per i biancocelesti che, dopo la sconfitta in rimonta tra le mura amiche contro la Salernitana (3-1), hanno incassato il ko al De Kuip contro il Feyenoord che ha decretato la retrocessione in Conference League. Per la stracittadina, inoltre, Sarri dovrà fare a meno di Milinkovic-Savic, squalificato, e Ciro Immobile, out per infortunio. Un solo punto divide le due romane, con i giallorossi al quarto posto a quota 25 e i biancocelesti dietro (24). Intanto l'attesa in città sale ora dopo ora: è tempo di derby.