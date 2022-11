Lazio-Monza 1-0: Romero show, Sarri aggancia il Milan al secondo posto!

La Lazio di Maurizio Sarri batte anche il Monza e vola al secondo posto in classifica agganciando il Milan a quota 30 punti (a -8 dal Napoli capolista). Il successo dell'Olimpico per i biancocelesti è firmato da Luka Romero , argentino classe 2004 (18 anni il prossimo 18 novembre), che grazie al gol realizzato al 69', prima rete in Serie A per il giovane talento (il secondo marcatore più giovane della storia della Lazio in A, dopo Alessandro Capponi ), regala tre punti fondamentali alla Lazio.

Per i padroni di casa non è stata una partita semplice, soprattutto per merito del Monza che nel primo tempo ha messo in mostra notevoli qualità tecniche e tattiche sbloccando anche il risultato con Petagna poi annullato dall'arbitro Santoro per posizione di fuorigioco dell'attaccante del Napoli. Nella ripresa poi è venuta fuori la qualità della Lazio che ha preso in mano il controllo del gioco: non molte le occasioni create ma la rete di Romero, entrato al 46' al posto di Cancellieri, è bastata a Sarri per volare al secondo posto agganciando i rossoneri di Pioli.

Per il Monza di Palladino c'è il rammarico di non aver dato continuità nella ripresa alla grande prestazione del primo tempo. In evidenza soprattutto Izzo, Pessina, Colpani e Petagna, tra i migliori in campo. Forse ai lombardi è mancato l'ultimo passaggio per trovare la via del gol ma rimane comunque la prova di notevole personalità su un campo importante come l'Olimpico. In classifica il Monza resta fermo a quota 13.

Da segnalare per la Lazio anche il ritorno in campo di Ciro Immobile al quale Sarri ha lasciato giocare gli ultimi 8' (recupero incluso). Unica nota stonata per il tecnico dei biancocelesti il ko di Lazzari che nel primo tempo è dovuto uscire a causa di un infortunio muscolare al polpaccio. E domenica è in programma la super sfida contro la Juve all'Allianz Stadium che concluderà questa prima parte di stagione prima della pausa per il Mondiale.

Lazio-Monza 1-0: tabellino e statistiche

Classifica Serie A