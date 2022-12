Inter e Milan, Inzaghi e Pioli avvertono Spalletti: “Napoli, rimonta possibile”

Alla ripresa del campionato, il 4 gennaio, l'Inter di Simone Inzaghi è chiamata subito a rispondere presente contro la capolista Napoli. I nerazzurri, per continuare a coltivare il sogno scudetto, dovranno far risultato, con gli azzurri di Luciano Spalletti che fin qui sono stati praticamente perfetti. Intanto, mentre continua a tenere banco il rinnovo di Milan Skriniar, il tecnico piacentino ha rilasciato un'intervista ad Alberto Brandi per lo speciale “I re del calcio”, in onda il 29 dicembre alle 23.45 su Italia 1, e alla domande se crede ancora allo scudetto risponde prontamente: "Assolutamente sì, è un campionato che è una novità per tutti con questa pausa lunghissima".