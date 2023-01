Diretta Sampdoria-Napoli ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - Al Ferraris di Genova scende in campo il Napoli di Luciano Spalletti, reduce dalla prima sconfitta stagionale per mano dell'Inter, fermato ieri sera dal Monza di Palladino sul 2-2. I partenopei vogliono i tre punti per consolidare il primato e tenere a debita distanza le inseguitrici. I liguri vengono, invece, dalla seconda vittoria stagionale, ottenuta sul campo del Sassuolo: Stankovic è a -5 dalla zona salvezza e non vuole perdere altro terreno.